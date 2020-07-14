Alexandre Mattos pede cautela com possível favoritismo do Galo e vê Fla e Palmeiras muito à frente ainda

O Atlético-MG foi às compras nesta pausa do futebol por conta da pandemia do coronavírus e se tornou o clube mais visado do Brasil, pois desponta como possível postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Todavia, o diretor de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, pede uma "ajuste de expectativas" sobre o Galo, já que vê pelo menos outras cinco equipes em melhores condições que o time mineiro.

- É bom equilibrar a expectativa. É legal começar (um trabalho) com essa energia. É importante essa expectativa, esse positivismo de querer levantar o projeto, mas a gente tem que equilibrar. O Atlético vem em um processo de reformulação, jogadores ainda chegando, jogadores que ainda nem treinaram com o elenco. O Sampaoli vem fazendo um trabalho de excelência no dia a dia, mas a gente tem que entender que a gente precisa de um tempo, de um lastro de trabalho, e muitas vezes a gente não consegue controlar o tempo que a gente necessita - disse Mattos em entrevista à Rádio Itatiaia, que emendou: