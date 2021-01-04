Alexandre Mattos não é mais diretor de futebol do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou na manhã desta segunda-feira, 4 de janeiro, a saída do diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos. Por meio de nota(leia abaixo), o Galo comunicou a rescisão de contrato de Mattos, que estava no time mineiro desde março de 2020, vindo para comandar o departamento de futebol alvinegro e conduzir um projeto ambicioso de elevar o patamar atleticano no cenário nacional. Seu contrato ia até o fim de 2021. O agora ex-dirigente foi demitido pelo novo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que tomou posse também nesta segunda-feira. Segundo o comunicado do Galo,”o encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin”. A chegada do novo presidente já indicava que Alexandre Mattos poderia sair, com diversas declarações públicas sobre “avaliar” o trabalho do executivo na diretoria de futebol e até o anúncio de Renato Salvador como o homem forte no futebol atleticano. Veja o comunicado na íntegra O Clube Atlético Mineiro acertou, nesta segunda-feira, 4 de janeiro, a rescisão contratual com o diretor de Futebol Alexandre Mattos. O encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin. Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho. A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo. O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais.