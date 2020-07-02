Alexandre Mattos diz que 1º ciclo de contratações no Galo está encerrado

O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, disse que a vinda do zagueiro paraguaio Junior Alonso conclui uma primeira fase na aquisição de reforços para o elenco alvinegro. Entretanto, Mattos diz que o clube mineiro continuará a ficar de olho no mercado da bola, para conseguir algum bom negócio de oportunidade. Neste momento, o Galo ainda quer atender mais dois pedidos de Sampaoli: um atacante e um goleiro com mais habilidades com os pés, desejo do treinador argentino, mesmo tendo Rafael Michael e Victor no grupo. O Atlético fechou seis contratações desde que Sampaoli assumiu o Galo: chegaram os volantes Léo Sena e Alan Franco, os zagueiros Bueno e Junior Alonso, e os atacantes Marrony e Keno.