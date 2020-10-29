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Alexandre Gallo vira o plano A para assumir o Botafogo

Treinador e ex-diretor de futebol de 53 anos é o nome preferido de Túlio Lustosa para comandar o Alvinegro até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 13:04
Crédito: Reprodução
O Botafogo tem um nome definido para possivelmente assumir como treinador. Alexandre Gallo é a prioridade na lista de Túlio Lustosa para comandar a equipe do Alvinegro até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. O diretor de futebol terá uma reunião com o treinador na tarde desta quinta-feira. Os contatos iniciais foram positivos e a tendência é, com a conversa andando, Alexandre Gallo seja anunciado como comandante do Botafogo ainda nesta sexta-feira.O último trabalho de Alexandre Gallo foi no São Caetano. Na equipe do interior, foi campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão estadual. Antes, ele havia passado pelo Atlético-MG como diretor de futebol.
Alexandre Gallo treinou uma equipe de primeira divisão do Brasileirão pela última vez em 2017. Na época, o comandante esteve à frente do Vitória, mas foi demitido por resultados negativos, deixando a equipe na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro.

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