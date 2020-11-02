Alexander-Arnold revive derrota do Liverpool para o Villa por 7 a 2

Crédito: Arnold afirmou que derrota por 7 a 2 serviu como aprendizado (CATHERINE IVILL / POOL / AFP

Durante a entrevista coletiva de véspera do jogo entre Liverpool e Atalanta pela Liga dos Campeões, Alexander-Arnold lembrou da derrota sofrida para o Aston Villa por 7 a 2 pelo Campeonato Inglês. O lateral direito acredita que o revés serviu como um aprendizado para todo o grupo dos Reds e afirmou que isso não pode mais acontecer.

- Como jogador, você entende que algo não estava certo para sofrer sete gols em um jogo. O mais importante foi aprender de lá. A pausa internacional nos ajudou a limpar nossas mentes. Houve uma reunião para reflexão e sabemos que isso não pode acontecer. Conceder sete gols é inaceitável.