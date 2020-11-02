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futebol

Alexander-Arnold revive derrota do Liverpool para o Villa por 7 a 2

Liverpool tem a pior defesa do Campeonato Inglês e enfrenta a Atalanta, um dos principais ataques do futebol europeu nesta, terça-feira pela Liga dos Campeões...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 12:54
Crédito: Arnold afirmou que derrota por 7 a 2 serviu como aprendizado (CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Durante a entrevista coletiva de véspera do jogo entre Liverpool e Atalanta pela Liga dos Campeões, Alexander-Arnold lembrou da derrota sofrida para o Aston Villa por 7 a 2 pelo Campeonato Inglês. O lateral direito acredita que o revés serviu como um aprendizado para todo o grupo dos Reds e afirmou que isso não pode mais acontecer.
- Como jogador, você entende que algo não estava certo para sofrer sete gols em um jogo. O mais importante foi aprender de lá. A pausa internacional nos ajudou a limpar nossas mentes. Houve uma reunião para reflexão e sabemos que isso não pode acontecer. Conceder sete gols é inaceitável.
Apesar da liderança na Premier League, o Liverpool tem a pior defesa da competição com 15 gols sofridos e enfrenta o melhor ataque da última temporada do Campeonato Italiano. A equipe de Gasperini também já anotou 17 gols na atual edição do calcio em seis jogos e 6 tentos na Liga dos Campeões em dois confrontos.

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