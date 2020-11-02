Alexander-Arnold revive derrota do Liverpool para o Villa por 7 a 2

Durante a entrevista coletiva de véspera do jogo entre Liverpool e Atalanta pela Liga dos Campeões, Alexander-Arnold lembrou da derrota sofrida para o Aston Villa por 7 a 2 pelo Campeonato Inglês. O lateral direito acredita que o revés serviu como um aprendizado para todo o grupo dos Reds e afirmou que isso não pode mais acontecer.
- Como jogador, você entende que algo não estava certo para sofrer sete gols em um jogo. O mais importante foi aprender de lá. A pausa internacional nos ajudou a limpar nossas mentes. Houve uma reunião para reflexão e sabemos que isso não pode acontecer. Conceder sete gols é inaceitável.
Apesar da liderança na Premier League, o Liverpool tem a pior defesa da competição com 15 gols sofridos e enfrenta o melhor ataque da última temporada do Campeonato Italiano. A equipe de Gasperini também já anotou 17 gols na atual edição do calcio em seis jogos e 6 tentos na Liga dos Campeões em dois confrontos.