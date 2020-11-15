Alexander-Arnold revela que Adama Traoré o deixou impotente

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Trent Alexander-Arnold, lateral do Liverpool, revelou que o atacante Adama Traoré é um dos atletas mais difíceis que já encontrou em sua carreira. Em entrevista ao “Goal”, o inglês destacou a capacidade física do atleta do Wolverhampton como o principal diferencial para outros jogadores. O camisa 66 afirmou se sentir impotente.

- Não há nada que se possa fazer. Me lembro na temporada passada quando entrou em um jogo no Anfield. Simplesmente girou, tocou na bola e foi. Nunca me senti assim antes. Quase não é humana a forma como ele muda de direção e caminha. Nunca havia me sentido tão impotente diante de um rival.