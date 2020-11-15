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Alexander-Arnold revela que Adama Traoré o deixou impotente

Lateral do Liverpool lembrou confronto contra o Wolverhampton na última temporada em que sofreu para marcar o espanhol na segunda etapa dentro do Anfield...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 15:53
Crédito: AFP
Trent Alexander-Arnold, lateral do Liverpool, revelou que o atacante Adama Traoré é um dos atletas mais difíceis que já encontrou em sua carreira. Em entrevista ao “Goal”, o inglês destacou a capacidade física do atleta do Wolverhampton como o principal diferencial para outros jogadores. O camisa 66 afirmou se sentir impotente.
- Não há nada que se possa fazer. Me lembro na temporada passada quando entrou em um jogo no Anfield. Simplesmente girou, tocou na bola e foi. Nunca me senti assim antes. Quase não é humana a forma como ele muda de direção e caminha. Nunca havia me sentido tão impotente diante de um rival.
Liverpool e Wolverhampton voltam a se encontrar no próximo dia cinco de dezembro pelo Campeonato Inglês. No confronto lembrado por Alexander-Arnold, os Reds conquistaram uma vitória pelo placar mínimo de 1 a 0 com gol de Mané.

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