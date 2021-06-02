Alex tem previsão para estrear como técnico do sub-20 do São Paulo; veja

O ex-meia e agora treinador Alex já tem uma previsão de data para fazer sua estreia em um jogo oficial comandando a equipe sub-20 do São Paulo. A categoria do Tricolor enfrenta o Athletico-PR, na semana do dia 27 de junho, em Cotia, ainda sem dia e horário definidos. Será o primeiro torneio da equipe júnior na temporada 2021, e a primeira competição que a categoria vai disputar sob o comando do técnico Alex. Anunciado em abril, o treinador comandou o São Paulo em jogos-treino, vencendo o Ska Brasil por 4 a 2 e em amistosos, quando venceu a Ponte Preta por 3 a 1.
Baixe o aplicativo do LANCE! e acompanhe o Brasileirão Neste amistoso contra a Macaca, Alex comentou sobre o clima de jogo e a experiência antes de sua estreia em competições oficiais.
- Foi o primeiro amistoso valendo, com arbitragem e clima de jogo, e foi uma tarde muito proveitosa. A molecada conseguiu transferir para o campo algumas coisas que a gente vem treinando, e realmente foi muito legal - disse Alex.
VEJA A TABELA PREVISTA DO BRASILEIRÃO SUB-201ª rodada: 27/06 - São Paulo x Athletico2ª rodada: 30/06 - América-MG x São Paulo3ª rodada: 04/07 - São Paulo x Sport4ª rodada: 11/07 - Atlético-GO x São Paulo5ª rodada: 14/07 - São Paulo x Corinthians6ª rodada: 18/07 - Vasco x São Paulo7ª rodada: 25/07 - São Paulo x Bahia8ª rodada: 28/07 - Santos x São Paulo9ª rodada: 01/08 - São Paulo x Internacional10ª rodada: 08/08 - São Paulo x Cruzeiro11ª rodada: 15/08 - Fortaleza x São Paulo12ª rodada: 22/08 - São Paulo x Palmeiras13ª rodada: 29/08 - Grêmio x São Paulo14ª rodada: 05/09 - São Paulo x Ceará15ª rodada: 12/09 - Flamengo x São Paulo16ª rodada: 19/09 - São Paulo x Botafogo17ª rodada: 26/09 - Atlético-MG x São Paulo18ª rodada: 03/10 - São Paulo x Fluminense19ª rodada: 10/10 - Chapecoense x São Paulo