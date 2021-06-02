Alex tem previsão para estrear como técnico do sub-20 do São Paulo; veja

Crédito: Divulgação/São Paulo

O ex-meia e agora treinador Alex já tem uma previsão de data para fazer sua estreia em um jogo oficial comandando a equipe sub-20 do São Paulo. A categoria do Tricolor enfrenta o Athletico-PR, na semana do dia 27 de junho, em Cotia, ainda sem dia e horário definidos. Será o primeiro torneio da equipe júnior na temporada 2021, e a primeira competição que a categoria vai disputar sob o comando do técnico Alex. Anunciado em abril, o treinador comandou o São Paulo em jogos-treino, vencendo o Ska Brasil por 4 a 2 e em amistosos, quando venceu a Ponte Preta por 3 a 1.

Baixe o aplicativo do LANCE! e acompanhe o Brasileirão Neste amistoso contra a Macaca, Alex comentou sobre o clima de jogo e a experiência antes de sua estreia em competições oficiais.

- Foi o primeiro amistoso valendo, com arbitragem e clima de jogo, e foi uma tarde muito proveitosa. A molecada conseguiu transferir para o campo algumas coisas que a gente vem treinando, e realmente foi muito legal - disse Alex.