Alex Telles testa positivo para a Covid-19, segundo Solskjaer

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmou após a vitória do clube inglês sobre o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, que o lateral-esquerdo Alex Telles testou positivo para a Covid-19. Por esta razão, o brasileiro sequer foi relacionado para duelo com os alemães.A fala do treinador do Manchester United foi concedida logo depois da goleada inglesa ao canal oficial do clube. Em seguida, pelas redes sociais, os Diabos Vermelhos confirmaram a notícia e desejaram uma rápida recuperação.