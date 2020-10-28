Alex Telles testa positivo para a Covid-19, segundo Solskjaer

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmou após a vitória do clube inglês sobre o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, que o lateral-esquerdo Alex Telles testou positivo para a Covid-19. Por esta razão, o brasileiro sequer foi relacionado para duelo com os alemães.A fala do treinador do Manchester United foi concedida logo depois da goleada inglesa ao canal oficial do clube. Em seguida, pelas redes sociais, os Diabos Vermelhos confirmaram a notícia e desejaram uma rápida recuperação.
- Ole confirma que Alex Telles testou positivo para Covid-19. Desejamos a ele uma rápida recuperação e um rápido retorno ao grupo - disse o United no Twitter. Convocado por Tite para a disputa das Eliminatórias, Alex Telles passa a ser dúvida agora. Caso o ala precise ser cortado, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que está na lista de suplentes, será o substituto.