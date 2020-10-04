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futebol

Alex Telles fecha com o Manchester United por cinco anos

Lateral-esquerdo, revelado pelo Juventude e que jogou no Grêmio,
estava no Porto desde 2016 e valor pode chegar a 18 milhões de euros...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 14:28
Crédito: Reprodução/Twitter
A Premier League terá mais um brasileiro. O lateral-esquerdo Alex Telles, de 27 anos, é o novo reforço do Manchester United. A informação é do The Athletic. De acordo com o veículo, o jogador vai custar 15 milhões de euros, mais três milhões em metas atingidas, aos Red Devils. Revelado pelo Juventude, em 2011, ele estava no Porto desde 2016, onde disputou 195 jogos e marcou 26 gols.O United chegou a sondar o argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, mas acabou fechando com o brasileiro. No novo time, Telles terá a concorrência do atual titular da posição, o inglês Luke Shaw.
Apesar de valorizado no futebol europeu, o valor é considerado baixo devido ao atleta estar em último ano de contrato e, em janeiro, ter a possibilidade de assinar um pré-contrato e sair do clube português sem custos. Pelo Porto, Alex Telles conquistou duas vezes o campeonato nacional, uma Taça da Liga e uma Supertaça.
O Manchester United será o quarto clube europeu da carreira de Alex Telles. Além do Porto, o lateral-esquerdo já defendeu a Internazionale de Milão e o Galatasaray. No Brasil, o jogador também vestiu a camisa do Grêmio.

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