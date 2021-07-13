Alex Telles, do Manchester United, é oferecido para clubes italianos

Alex Telles, lateral esquerdo do Manchester United, foi oferecido por intermediários para jogar na Inter de Milão ou Roma na próxima temporada, segundo o jornalista Nicolo Schira. O ala possui contrato com o clube inglês até 2024.O atleta foi contratado em 2020 para disputar posição com o até então contestado Luke Shaw. No entanto, o inglês fez uma temporada em alto nível, é titular incontestável nos Diabos Vermelhos, além de ter apresentado um bom futebol na última Eurocopa.
Sem espaço como titular na Inglaterra, os italianos surgem como opções. A Roma, atualmente dirigida por José Mourinho, perdeu Spinazzola por conta de uma fratura no tendão de aquiles sofrida pelo lateral em jogo pela seleção italiana.
Já a Inter de Milão renovou contrato com Kolarov, mas perdeu Hakimi. Para o lado direito, o clube busca um acerto com Bellerín, do Arsenal. No lado canhoto, o técnico Inzaghi pode improvisar Darmian, mas a chegada de Telles não é descartada.