Alex Telles, do Manchester United, é oferecido para clubes italianos

Alex Telles, lateral esquerdo do Manchester United, foi oferecido por intermediários para jogar na Inter de Milão ou Roma na próxima temporada, segundo o jornalista Nicolo Schira. O ala possui contrato com o clube inglês até 2024.O atleta foi contratado em 2020 para disputar posição com o até então contestado Luke Shaw. No entanto, o inglês fez uma temporada em alto nível, é titular incontestável nos Diabos Vermelhos, além de ter apresentado um bom futebol na última Eurocopa.