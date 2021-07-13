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futebol

Alex Telles, do Manchester United, é oferecido para clubes italianos

Lateral esquerdo brasileiro não deve ter muito espaço na equipe de Solskjaer na próxima temporada por conta da boa fase vivida por Luke Shaw...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 12:29
Crédito: Alex Telles não teve muitos minutos no Manchester United (FRANCK FIFE / AFP
Alex Telles, lateral esquerdo do Manchester United, foi oferecido por intermediários para jogar na Inter de Milão ou Roma na próxima temporada, segundo o jornalista Nicolo Schira. O ala possui contrato com o clube inglês até 2024.O atleta foi contratado em 2020 para disputar posição com o até então contestado Luke Shaw. No entanto, o inglês fez uma temporada em alto nível, é titular incontestável nos Diabos Vermelhos, além de ter apresentado um bom futebol na última Eurocopa.
Sem espaço como titular na Inglaterra, os italianos surgem como opções. A Roma, atualmente dirigida por José Mourinho, perdeu Spinazzola por conta de uma fratura no tendão de aquiles sofrida pelo lateral em jogo pela seleção italiana.
Já a Inter de Milão renovou contrato com Kolarov, mas perdeu Hakimi. Para o lado direito, o clube busca um acerto com Bellerín, do Arsenal. No lado canhoto, o técnico Inzaghi pode improvisar Darmian, mas a chegada de Telles não é descartada.

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