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futebol

Alex Teixeira faz história e leva Jiangsu ao título inédito na China

Brasileiro comandou equipe na vitória por 2x1 sobre o rival Guangzhou Evergrande na decisão da Super Liga Chinesa
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LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 13:20

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:20

Crédito: Alex Teixeira conquistou título na China nesta quinta-feira (Divulgação/Jiangsu Suning
Desde 2016 no futebol chinês, Alex Teixeira conseguiu nesta quinta-feira (12) marcar de vez o seu nome na história do futebol do país e do Jiangsu Suning. Com uma atuação espetacular, o brasileiro foi o grande nome da decisão, com vitória da sua equipe por 2x1 sobre o Guangzhou Evergrande, que tinha conquistado oito das últimas nove Super Ligas. Alex Teixeira sofreu a falta que resultou no primeiro gol e anotou o segundo, que garantiu o inédito título para o clube.
- Não tenho nem palavras para descrever a emoção que estou sentindo nesse exato momento. Vinha buscando consolidar essa conquista para o Jiangsu desde que cheguei ao futebol chinês. Hoje pude finalmente ajudar o clube e levar essa alegria ao torcedor, que sempre esteve nos apoiando durante esses anos. Vencer uma equipe de alto nível como é o Guangzhou Evergrande só torna o título ainda mais especial, já que eles vinham ganhando a Super Liga praticamente todo ano. Essa taça ficará marcada para sempre no meu coração - disse Alex Teixeira.
O jogador chegou ao futebol chinês em 2016 e tem números que chamam a atenção com a camisa do Jiangsu Suning. Ao todo, são 152 jogos pelo clube, com 73 gols e 43 assistências. Nesta temporada, Alex disputou 19 partidas, anotando 10 gols e dando cinco assistências para os companheiros marcarem.
- A minha trajetória na China precisava de uma conquista dessa importância. Fiz boas temporadas, marquei gols, mas faltava um título para coroar todo esse trabalho que vem sendo muito bem realizado no Jiangsu Suning. A gente se preparou muito para viver isso e graças a Deus hoje podemos ver que todo o esforço valeu a pena - concluiu.

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