Alex Teixeira faz história e leva Jiangsu ao título inédito na China

Crédito: Alex Teixeira conquistou título na China nesta quinta-feira (Divulgação/Jiangsu Suning

Desde 2016 no futebol chinês, Alex Teixeira conseguiu nesta quinta-feira (12) marcar de vez o seu nome na história do futebol do país e do Jiangsu Suning. Com uma atuação espetacular, o brasileiro foi o grande nome da decisão, com vitória da sua equipe por 2x1 sobre o Guangzhou Evergrande, que tinha conquistado oito das últimas nove Super Ligas. Alex Teixeira sofreu a falta que resultou no primeiro gol e anotou o segundo, que garantiu o inédito título para o clube.

- Não tenho nem palavras para descrever a emoção que estou sentindo nesse exato momento. Vinha buscando consolidar essa conquista para o Jiangsu desde que cheguei ao futebol chinês. Hoje pude finalmente ajudar o clube e levar essa alegria ao torcedor, que sempre esteve nos apoiando durante esses anos. Vencer uma equipe de alto nível como é o Guangzhou Evergrande só torna o título ainda mais especial, já que eles vinham ganhando a Super Liga praticamente todo ano. Essa taça ficará marcada para sempre no meu coração - disse Alex Teixeira.

O jogador chegou ao futebol chinês em 2016 e tem números que chamam a atenção com a camisa do Jiangsu Suning. Ao todo, são 152 jogos pelo clube, com 73 gols e 43 assistências. Nesta temporada, Alex disputou 19 partidas, anotando 10 gols e dando cinco assistências para os companheiros marcarem.