Alex Teixeira comemora primeiro gol na temporada: ‘Momento importante’

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O meia Alex Teixeira marcou o primeiro gol do Jiangsu Suning na vitória por 2 a 1 sobre o Dalian Pro, pela Super Liga Chinesa. Este foi o primeiro tento do camisa 10 da equipe nessa temporada. Apesar do gol ter saído só na terceira partida, Alex salientou a importância de fazê-lo na vitória desta terça.

- Muito feliz pelo primeiro gol, a gente já vinha buscando ele nos primeiros jogos, mas acabou não saindo. Que bom que hoje saiu e pude ajudar o Jiangsu a vencer esse jogo. Foi uma partida dura, então sinto que ele saiu num momento importante - disse o jogador, que completou:

- Consegui marcar dois, né? Mas infelizmente o primeiro foi anulado pelo VAR, num lance ali interpretativo. Que bom que consegui marcar mais um e saímos com a vitória.

Dos três jogos que disputou, o Jiangsu Suning venceu dois e empatou um, chegando a sete pontos em nove disputados. Questionado se a equipe brigará pelo título da competição, Alex admite que a ideia é brigar pelo título nessa temporada.