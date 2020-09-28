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Alex Teixeira comemora boa fase vivida na China, classificação e afirma: ‘Podemos brigar pelo título’

Brasileiro tem sete gols e três assistências e é um dos grandes destaques do Jiangsu Suning...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 13:28
Crédito: Alex Teixeira tem sete gols e três assistências e busca título chinês na temporada (Divulgação
O meia-atacante Alex Teixeira vive mais um grande ano vestindo a camisa do Jiangsu Suning, da China. Neste temporada, o jogador atuou em 14 partidas da sua equipe, marcando sete gols e dando três assistências. Ele foi vital na classificação do Jiangsu à próxima fase da competição, que se inicia no dia 17 de outubro.
- Tem sido mais uma temporada muito boa para mim, individualmente. Apesar do tempo parado, conseguimos voltar bem e eu consegui atingir o nível que eu gostaria, ajudando minha equipe com gols, assistências e no nosso objetivo que era a classificação - disse Alex Teixeira.
O brasileiro confirmou o bom momento da sua equipe e quer brigar por títulos nesta segunda fase.
- Nossa equipe está muito bem, a gente vem evoluindo ano a ano e, nesta temporada, estamos mostrando a nossa força. Fizemos uma grande primeira fase, conseguimos nosso principal objetivo que era a classificação e em uma posição boa, vice-líder do nosso grupo. Agora é descansar, trabalhar forte e ir buscar o nosso melhor na segunda fase.
Classificado em segundo lugar do grupo A, o Jiangsu Suning fez uma campanha de 26 pontos conquistados em 14 jogos, ficando atrás apenas do Guanghzou Evergrande, que conquistou 34 pontos. Alex Teixeira entende que os números credenciam sua equipe à disputa do título da Super Liga Chinesa.
- É um campeonato muito disputado, com muitas equipes fortes. Agora sobraram os oito melhores e estamos entre eles. Podemos buscar, sim, o título e vamos brigar por isso. Esse é nosso objetivo.

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