  Alex, técnico do sub-20 do São Paulo, brinca com ida de Nathan para o Coritiba: 'Agora posso te xingar'
A cria de Cotia foi anunciado como empréstimo ao Coxa na última terça-feira (12)...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:48

LanceNet

13 abr 2022 às 17:48
Ex-técnico de Nathan e atual treinador do sub-20 do São Paulo, Alex de Souza brincou com a ida do lateral para o Coritiba. O jogador foi anunciado na última terça-feira (12) pelo Coxa e chegou como empréstimo até o estadual de 2023. GALERIA> Janela fechou! Veja os clubes do Brasil que mais gastaram em reforços desde janeiroO técnico é torcedor do clube e brincou dizendo que "agora podia xingar" o atleta. A cria de Cotia entrou em campo nove vezes nesta temporada, jogando na Copinha e na equipe profissional do Tricolor paulista, contra o Botafogo-SP, onde foi responsável por uma assistência para Rigoni.- Agora posso te xingar. Sou torcedor e torcedor é liberado. Muita sorte, Nathan. Que consiga desenvolver bem tudo aquilo que sempre sonhou com a bola - brincou Alex.Nathan, de 19 anos, foi emprestado com a opção de compra para a equipe paranaense. O Coritiba precisava acertar os detalhes antes do fim da janela de transferência e conseguiu anunciar o lateral-direito a tempo.
Crédito: Técnicodosub-20doSãoPaulobrincoucomaidadeNathanparaoCoritiba(RubensChiri/saopaulofc

