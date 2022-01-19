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Alex, técnico do São Paulo, reencontra o Cruzeiro e pode enfrentar mais um 'velho conhecido' na Copinha

Treinador enfrenta a Raposa, clube onde conquistou dois Mineiros, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Palmeiras, outro time em que é ídolo, pode ser adversário nas semifinais...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 07:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:00

A partida entre São Paulo e Cruzeiro pelas quartas de final da Copinha será especial para o técnico Alex. Ele reencontrará a Raposa, clube em que é ídolo. Como jogador, ele conquistou dois Mineiros (2003 e 2004), um Brasileiro (2003) e uma Copa do Brasil (2003). Alex enfrentou o Cruzeiro como treinador do sub-20 do São Paulo apenas uma vez. Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o Tricolor perdeu para a Raposa por 1 a 0, encerrando a sua invencibilidade na competição.
Já como jogador, Alex jogou contra a Raposa em 20 oportunidades, pelo Coritiba, Flamengo e Palmeiras. Foram nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. Ele fez três gols nesses duelos. Outro 'velho conhecido' que Alex pode encontrar na Copinha é o Palmeiras. O rival do São Paulo enfrentará o Oeste nas quartas de final e caso passe, pode enfrentar o Tricolor nas semifinais.
Alex enfrentou o Alviverde apenas uma vez comandando o São Paulo e venceu por 4 a 2, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Já como jogador, ele enfrentou o Palmeiras em quatro oportunidade, com duas derrotas e duas vitórias, contribuindo com um gol e uma assistência.
Crédito: Alexpoderáenfrentar'velhosconhecidos'naCopinha(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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