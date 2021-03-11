Alex Santiago é o novo diretor de futebol do Fortaleza

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza anunciou a chegada do seu novo diretor de futebol, Alex Santiago. Sua contratação está diretamente atribuída ao trabalho construído junto a instituição na última década e soma a um processo de transição de funções no Departamento do Futebol.

Aos 32 anos, Alex é Pós-Doutor em Direito e Professor Efetivo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Pelo clube, iniciou sua trajetória em 2013 quando se tornou Sócio-Proprietário, conselheiro desde 2014, foi membro da Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo e da Comissão que redigiu as Normas de Compliance do clube.

'Sou um torcedor apaixonado pelo clube, de arquibancada, e pra mim é muito importante assumir um cargo tão relevante, com tanta responsabilidade. Agora é hora de encarar esse desafio com muita serenidade, tentado trazer melhorias, atualizar dentro das melhores gestões de prática e abraçar esse desafio da melhor maneira possível', celebrou Santiago.

Marcelo Paz, presidente do clube e que está protagonizando uma grande reformulação no Leão, explica a mudança no setor.