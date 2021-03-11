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Alex Santiago é o novo diretor de futebol do Fortaleza

Chegada do novo dirigente é mais uma etapa da reformulação que o Leão atravessa...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:08
Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza anunciou a chegada do seu novo diretor de futebol, Alex Santiago. Sua contratação está diretamente atribuída ao trabalho construído junto a instituição na última década e soma a um processo de transição de funções no Departamento do Futebol.
Aos 32 anos, Alex é Pós-Doutor em Direito e Professor Efetivo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Pelo clube, iniciou sua trajetória em 2013 quando se tornou Sócio-Proprietário, conselheiro desde 2014, foi membro da Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo e da Comissão que redigiu as Normas de Compliance do clube.
'Sou um torcedor apaixonado pelo clube, de arquibancada, e pra mim é muito importante assumir um cargo tão relevante, com tanta responsabilidade. Agora é hora de encarar esse desafio com muita serenidade, tentado trazer melhorias, atualizar dentro das melhores gestões de prática e abraçar esse desafio da melhor maneira possível', celebrou Santiago.
Marcelo Paz, presidente do clube e que está protagonizando uma grande reformulação no Leão, explica a mudança no setor.
'O Alex é um homem extremamente inteligente, conhece bastante de futebol e tem formação nisso, com uma capacidade grande de comunicação e de agregar pessoas. Convivo com ele desde 2018 e já mostrou as qualidades dele como tricolor, como profissional, fala vários idiomas, e que pode inclusive expandir para o Fortaleza em situações internacionais. Sou muito grato ao Daniel, o diretor de futebol mais vitorioso da história do clube, um amigo leal, tricolor de longas datas e que vai ficar ao meu lado como assessor para os diversos assuntos, ele é advogado e pode colaborar muito', disse Paz.

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