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futebol

Alex revela sondagens para deixar o São Paulo e fala sobre futuro

Treinador do sub-20 afirmou que recebeu sondagens para dirigir equipes profissionais, mas que seguirá no Tricolor...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 08:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 08:18
O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, revelou que recebeu sondagens para deixar o Tricolor e treinar elencos do profissional nesta temporada. No entanto, o treinador não pensa em deixar a equipe e falou sobre os seus planos para o futuro. - Quando o Muricy me contratou, por dois anos, vieram clubes atrás de mim para que eu deixasse o São Paulo e dirigisse equipes principais este ano. Agradeci, mas falei que seguiria meus planos e, a partir de 2023, estarei lá, debaixo da arquibancada, treinando um time principal, que é minha ideia - afirmou Alex, em entrevista ao programa 'Grande Círculo', do 'SporTV'.
O treinador também comentou sobre o momento dos técnicos brasileiros. - Após a Copa do Mundo em que perdemos para a Alemanha, houve um massacre grande nos treinadores. Aí ficou aquela briga entre os técnicos mais velhos e os mais novos e outra briga imbecil, que o ex-jogador versus o cara que nunca jogou, mas estudou e se preparou para treinar. A minha geração, que está chegando, já passou por essa discussão, aceita o universitário, o universitário já nos aceita, a gente trabalha junto - comentou.
Alex segue preparando o sub-20 do São Paulo para a temporada. No último sábado (26), a equipe perdeu um jogo-treino para o Corinthians, por 1 a 0.
Crédito: AlexcomentousobreoseumomentonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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