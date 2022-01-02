Alex quer fechar seu primeiro ano como técnico no São Paulo com título da Copinha

Craque nos tempos em que atuava, o ex-meia Alex não teve a chance de disputar uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior enquanto jogador, já que se tornou profissional no Coritiba aos 16 anos. No entanto, o atual técnico do sub-20 do São Paulo terá a chance de conquistar o título da competição à beira do gramado.

Em seu primeiro ano como treinador, Alex já obteve ótimos resultados, conseguindo chegar à primeira final do Campeonato Brasileiro da categoria, mas acabou derrotado na final pelo Internacional. O tradicional torneio de base encerrará a primeira temporada de Alex como comandante.O Tricolor agora, vive a expectativa pelo seu quinto título da Copinha. Em entrevista ao Lance!, Alex afirmou que o balanço de seu início no clube é "superpositivo", pois conseguiu cumprir o que foi combinado quando foi contratado para assumir a equipe.

O São Paulo estreia na Copinha no dia 5, contra o CSE. Na competição, apenas Jean, promovido ao profissional, será desfalque. - Nós imaginávamos que na Copa São Paulo pudéssemos ter outras perdas, outros jogadores poderiam estar participando da pré-temporada com o Rogério Ceni, mas o pessoal concluiu que o único jogador que deveria ficar fora era o Juan e todos os outros estão à disposição para disputar a Copinha - falou Alex.