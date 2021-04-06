Alex quer 'entender o cenário' antes de definir conceitos no São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na última segunda-feira (5), o São Paulo anunciou o seu novo treinador de futebol para a categoria Sub-20, o ex-meia Alex. Com uma carreira brilhante como jogador, o agora técnico do Tricolor falou sobre suas pretensões como treinador e como pretende fazer seu trabalho, afirmando que somente depois de conhecer melhor seu elenco ele poderá ter uma ideia concreta daquilo que deseja implementar.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Ao ser perguntado sobre suas referências como treinador e sobre suas ideias de jogo, o novo treinador foi muito tranquilo em afirmar que, embora tenha diversos técnicos como inspiração, ele não pode afirmar em quem se espelhar antes de compreender o que o aguarda.

- Poderia citar vários, mas existe uma situação que é a seguinte: existe aquilo que a gente deseja contra a realidade. Quero entender o que vou encontrar. Eles tiveram uma eliminação ano passado, muito tempo sem jogar, estão desde novembro sem atuar. Ideias existem, mas para executá-las você precisa dos seus jogadores. Acredito que o principal, no momento, é entender o cenário que vou encontrar - afirmou Alex.

Essa fala deve deixar o torcedor otimista em relação ao novo comandante do Sub-20, pois é possível prever um treinador muito versátil, com grande capacidade de se adequar aos jogadores que tiver a sua disposição.

Recentemente, o torcedor são-paulino viu o time profissional ‘bater na trave’ na conquista do título do Brasileirão e um dos motivos para que a queda de rendimento que levou o clube a ficar no quase foi a falta de versatilidade do então treinador da equipe, Fernando Diniz, que insistiu em um padrão de jogo que havia sido compreendido pelos adversários e, consequentemente, neutralizado.Alex comentou também sobre a possível necessidade de trabalhar, na base, conceitos utilizados por Hernán Crespo no profissional. Essa lógica nasce do princípio que, para preparar os jovens atletas para subirem de categoria, é necessário já adaptá-los ao futebol da equipe principal.

- O Crespo acabou de chegar e eu também. Meu trabalho é desenvolver os meninos e entregar eles para o elenco principal. Vou torcer para o São Paulo se dar bem, conseguir bons resultados, porque faço parte disso - afirmou Alex.

Ainda sobre Crespo, o comandante do Sub-20 garantiu que haverá, sim, uma paridade entre as equipes.

- Não vai haver choque porque a ideia é usar o conceito do São Paulo, a história do clube. Sabemos os jogadores que atuaram, o estilo de jogo histórico do São Paulo. O importante é que eu possa, junto com a comissão, desenvolver jogadores para a equipe de cima, tendo a ideia do futebol brasileiro - comentou o ex-atleta.