Alex projeta estreia do São Paulo no Brasileirão sub-20: 'Acredito que faremos um bom campeonato'

O ex-meia Alex irá fazer sua estreia oficial como treinador de futebol no próximo domingo (27), diante do Athlético Paranaense, às 16h, no CT de Cotia. Treinador do sub-20 do São Paulo, Alex estreará no Campeonato Brasileiro da categoria.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O Brasileirão sub-20 foi adiado por causa da pandemia de Covid-19, fazendo com que a equipe sub-20 do São Paulo ficasse mais de cinco meses sem disputar um torneio oficial. Diante de sua estreia oficial na nova profissão, Alex se mostrou confiante no trabalho realizado até o momento. – A expectativa para começar esse torneio é a melhor possível. Os meninos fizeram boas partidas nos jogos preparatórios que tivemos, bons treinos, e agora o maior desafio é controlar a ansiedade por voltar a fazer um jogo oficial. Por todo o trabalho que fizemos até aqui, acredito que faremos um bom campeonato – comentou o treinador.
Alex já esteve no comando do sub-20 do Tricolor em algumas partidas amistosas, nas quais conseguiu somar bons resultados, embora o clube tenha evitado a divulgação dos detalhes dessas partidas.
Das partidas disputadas pelo treinador até o momento, a que mais repercutiu foi a vitória por 8 a 0 em um clássico contra o Santos. Neste jogo, Alex publicou em suas redes sociais imagens dos atletas relacionados. A partida ficou marcada, ainda, pela estreia do uruguaio Facundo Milán, que fez três gols mesmo entrando somente no segundo tempo.Em um processo de reformulação na categoria, o time sub-20 do São Paulo não apenas mudou de treinador, como muitos jogadores saíram para compor o elenco profissional ou encerram seus ciclos nas categorias de base do clube. Para compensar as saídas, seguindo o ciclo da base, jogadores do sub-17 foram promovidos. Alex chega ao São Paulo com um contrato de dois anos de duração. Em sua equipe técnica, o ex-jogador tem como auxiliar o ex-treinador da seleção brasileira de futsal, PC Oliveira. Os dois ficaram no CT de Cotia nos últimos meses para conhecer o clube e se dedicar ao trabalho.