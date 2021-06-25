Alex projeta estreia do São Paulo no Brasileirão sub-20: 'Acredito que faremos um bom campeonato'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O ex-meia Alex irá fazer sua estreia oficial como treinador de futebol no próximo domingo (27), diante do Athlético Paranaense, às 16h, no CT de Cotia. Treinador do sub-20 do São Paulo, Alex estreará no Campeonato Brasileiro da categoria.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Brasileirão sub-20 foi adiado por causa da pandemia de Covid-19, fazendo com que a equipe sub-20 do São Paulo ficasse mais de cinco meses sem disputar um torneio oficial. Diante de sua estreia oficial na nova profissão, Alex se mostrou confiante no trabalho realizado até o momento. – A expectativa para começar esse torneio é a melhor possível. Os meninos fizeram boas partidas nos jogos preparatórios que tivemos, bons treinos, e agora o maior desafio é controlar a ansiedade por voltar a fazer um jogo oficial. Por todo o trabalho que fizemos até aqui, acredito que faremos um bom campeonato – comentou o treinador.

Alex já esteve no comando do sub-20 do Tricolor em algumas partidas amistosas, nas quais conseguiu somar bons resultados, embora o clube tenha evitado a divulgação dos detalhes dessas partidas.