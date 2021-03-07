Alex Muralha pega pênalti e evita derrota do Mirassol para o Ituano

Crédito: Miguel Schincariol

Na sequência da 3ª rodada do Campeonato Paulista, o Ituano recebeu o Mirassol e poderia ter saído com os três pontos, mas Alex Muralha defendeu um pênalti no final do jogo e a partida terminou 1 a 1 no estádio Novelli Júnior, em Itú.

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Além da penalidade perdida por Iago, o Galo desperdiçou um caminhão de gols ao longo da partida. O Leão começou melhor e saiu na frente após Pedro Lucas converter pênalti. Na segunda etapa, em lance bizarro, o zagueiro Danilo Boza fez contra. A equipe da casa tentou, mas não conseguiu furar Alex Muralha.