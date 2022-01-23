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Alex lamenta invasão de torcedor do São Paulo com faca e pede mais educação

Treinador do Tricolor comentou sobre a eliminação para o Palmeiras nas semifinais da Copinha e falou sobre o episódio da invasão de campo com faca por um são-paulino...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 21:37

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 21:37

O técnico do São Paulo, Alex, lamentou a confusão ocorrida nos acréscimos da segunda etapa da derrota do Tricolor por 1 a 0, na semifinal da Copinha, , após um torcedor invadir o campo com uma faca na direção dos jogadores do Palmeiras.- É com tristeza, acabei de falar sobre educação. Palmeiras e São Paulo vieram para jogar futebol, fizeram um bom jogo, cada um com suas estratégias e o Palmeiras acabou saindo vencedor. São coisas que não conseguimos controlar. Por isso, é importante que quem está dentro do campo de bons exemplos para quem do lado de fora se absorva coisas boas. De fora para dentro, infelizmente, a gente não controla - disse Alex, ao 'SporTV'.
Ele ainda falou sobre o papo que teve com Lucas Sena, que segundo o treinador, teve atitudes 'erradas' durante a partida, já que entrou muito exaltado.- Já saiu do Palmeiras de uma maneira ruim e teve algumas situações, na minha frente, que não se deve permitir no futebol profissional. Então, fui trocar uma ideia com ele. É importante que não só ele, como todos os outros meninos, cheguem mais educados no futebol profissional, para que o espetáculo seja melhor, o jogo flua melhor. Infelizmente, vemos algumas situações das quais a gente condena. Uma forma de mudar isso é educando os jovens - finalizou.
Crédito: Alexcomentousobreconfusãonovestiário(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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