Alex lamenta invasão de torcedor do São Paulo com faca e pede mais educação

O técnico do São Paulo, Alex, lamentou a confusão ocorrida nos acréscimos da segunda etapa da derrota do Tricolor por 1 a 0, na semifinal da Copinha, , após um torcedor invadir o campo com uma faca na direção dos jogadores do Palmeiras.- É com tristeza, acabei de falar sobre educação. Palmeiras e São Paulo vieram para jogar futebol, fizeram um bom jogo, cada um com suas estratégias e o Palmeiras acabou saindo vencedor. São coisas que não conseguimos controlar. Por isso, é importante que quem está dentro do campo de bons exemplos para quem do lado de fora se absorva coisas boas. De fora para dentro, infelizmente, a gente não controla - disse Alex, ao 'SporTV'.