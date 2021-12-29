Alex faz balanço de seu primeiro ano como técnico no São Paulo: 'superpositivo'

Alex, técnico da equipe sub-20 do São Paulo, está satisfeito com seu primeiro ano como treinador de futebol. Em poucos meses, o ex-jogador levou o Tricolor a uma inédita final de Campeonato Brasileiro da categoria e terminou 2021 com sensação de missão cumprida, como contou em entrevista exclusiva ao Lance!

O ex-meia não enfrentou dificuldades em seu novo cargo. Segundo ele, a palavra correta para definir o ano é "novidade", e tudo que foi acordado inicialmente, foi cumprido. Agora, em janeiro, Alex terá mais uma oportunidade importante de dar sequência ao trabalho: a disputa da Copa São Paulo.- O balanço é positivo, principalmente porque aquilo que foi combinado com Muricy [Ramalho] e Marcos Biasotto (diretor-executivo da base) foi cumprido. Então isso faz com que eu encerre o ano bem satisfeito, porque uma coisa no futebol que é difícil é de cumprir aquilo que você acorda em algum momento, principalmente o futebol é baseado em cima de resultados, então, aquilo que foi prometido pelo São Paulo e aquilo que eu me comprometi a fazer foi bem feito de ambos os lados - afirmou Alex.

Nesta temporada, além de chegar à final do Brasleirão, o Tricolor parou nas oitavas de final do Paulistão. Ao todo, foram 42 jogos do time sob o comando de Alex, com 24 vitórias, 10 empates e 8 derrotas; além de 94 gols pró e 45 contra.

- A palavra não é dificuldade, e sim novidade, porque é meu primeiro trabalho como treinador. Eu tenho que chefiar uma comissão, lidar com várias áreas que existem dentro do futebol, e por ser futebol de base, eu ainda tenho que ficar no meio do caminho entre o sub-17 e o time principal. Eu tive que voltar a lidar com jogadores, coisa que estou acostumado, mas eu estava acostumado como companheiro deles e hoje aprendi a conviver com eles em uma outra situação, que é como treinador - analisou.

- Então, dificuldades eu não colocaria, eu colocaria como novidades e, em cima disso, a gente vai se moldando, aprendendo, acerta aqui, conserta ali na frente... Foi um ano muito legal nesse sentido. Estou satisfeito - completou Alex.