Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alex fala sobre transição de jovens para o profissional do São Paulo e importância do diálogo
futebol

Alex fala sobre transição de jovens para o profissional do São Paulo e importância do diálogo

Diálogo com garotos da base é essencial durante período de transição
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 07:00

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 07:00

Prestes a disputar sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior à beira do gramado, o técnico Alex trabalha apenas com os jogadores que o clube ofereceu, ou seja, não teve participação em captação de garotos para as categorias de base do São Paulo. O treinador que está desde o início do ano no sub-20, acredita na importância de um bom diálogo com os atletas, principalmente no momento da integração com o profissional.
- Existem jogadores - não é exclusividade do São Paulo - que o clube aposta e acredita que tenha um processo a ser seguido até chegar a ser jogador de equipe profissional e, a partir daí, monetizar. Nós sabemos que no fundo isso é um negócio. Existem os jogadores que estão dentro do clube, que são bons jogadores e que servem como apoio para esses jogadores institucionais possam desenvolver o seu trabalho - explicou Alex.Alguns jogadores fazem a transição para o time principal e lá permanecem, como é o caso do atacante Marquinhos. Assim como há casos em que o atleta retorna ao sub-20 após um período de "testes" no time profissional, como é o caso de Vitinho. Por esse motivo, Alex acredita que trabalhar a parte psicológica dos jovens é muito importante.
- Os casos precisam ser analisados individualmente. Quando eu cheguei, o Vitinho não estava no sub-20, estava sob o comando do Crespo na equipe principal. Então, o pessoal da equipe principal chegou à conclusão de que o Vitinho retornaria ao sub-20. Ele fez um ano muito bom, talvez o melhor ano dele em termos individuais no São Paulo, e se coloca à disposição novamente do time principal em razão do bom ano que fez - afirmo o técnico.
- O meu papo com eles é muito mais direto, oriento sobre todas as situações, até pela experiência que tenho de futebol. Existem as pessoas que definem isso (quem fica no profissional) e essas pessoas são da equipe principal. O nosso trabalho na base é desenvolver bem os jogadores. As pessoas lá em cima é que fazem essa definição - completou Alex.
Crédito: Alexétécnicodaequipesub-20doSãoPaulo(Foto:FernandoTeixeira/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados