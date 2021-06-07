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futebol

Alex fala sobre expectativa para estreia no sub-20: 'Alegria total'

Técnico estreará dia 27, contra o Athletico, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Ex-meia falou sobre a expectativa do início do trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 12:30

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:30

Crédito: Divulgação/São Paulo
O técnico Alex estreia no comando da equipe sub-20 do São Paulo no dia 27 contra o Athletico, na primeira rodada do Brasileiro da categoria. O treinador está otimista para o começo do trabalho dirigindo o time.
VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em entrevista à 'SPFCTV', Alex falou sobre a sua expectativa sobre o trabalho que vem desenvolvendo no time de base do Tricolor, onde menos de 20 dias o separam do seu primeiro jogo oficial.
CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! - Satisfação e alegria total. Me preparei para estar em uma condição como está, o São Paulo me deu a oportunidade, então está sendo uma troca legal entre mim, os meninos e o clube - disse o comandante.
Alex dirigiu o time em dois amistosos de preparação para o Brasileiro, vencendo a Ponte Preta por 3 a 1 e goleando o Santos por 8 a 0. Inclusive, no clássico, o atacante Facundo Milán, que chegou ao clube nesta temporada, fez três gols após sair do banco de reservas.
- Estou tendo essa oportunidade em um clube gigante, como é o São Paulo, e as coisas estão acontecendo bem - que era a formação de ambiente, uma ideia legal de jogo, e aos poucos estamos atingindo tudo isso - finalizou Alex.

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