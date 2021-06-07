Alex fala sobre expectativa para estreia no sub-20: 'Alegria total'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O técnico Alex estreia no comando da equipe sub-20 do São Paulo no dia 27 contra o Athletico, na primeira rodada do Brasileiro da categoria. O treinador está otimista para o começo do trabalho dirigindo o time.

VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em entrevista à 'SPFCTV', Alex falou sobre a sua expectativa sobre o trabalho que vem desenvolvendo no time de base do Tricolor, onde menos de 20 dias o separam do seu primeiro jogo oficial.

CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! - Satisfação e alegria total. Me preparei para estar em uma condição como está, o São Paulo me deu a oportunidade, então está sendo uma troca legal entre mim, os meninos e o clube - disse o comandante.

Alex dirigiu o time em dois amistosos de preparação para o Brasileiro, vencendo a Ponte Preta por 3 a 1 e goleando o Santos por 8 a 0. Inclusive, no clássico, o atacante Facundo Milán, que chegou ao clube nesta temporada, fez três gols após sair do banco de reservas.