Alex fala sobre estreia do São Paulo no Paulista sub-20: 'Melhor expectativa possível'

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista sub-20 nesta quarta-feira (04), às 15h, em Cotia, contra o Audax, Para o técnico do Tricolor, Alex, a expectativa no estadual é a melhor possível, já que o time está confiante devido a grande campanha na temporada. No entanto, para evitar desgaste, Alex deve utilizar vários garotos da categoria sub-17, visto que o Tricolor está focado também na disputa do Campeonato Brasileiro, onde a equipe é líder da competição.

- Nossa expectativa para esse torneio é a melhor possível. Pretendemos usar meninos mais jovens, os nascidos em 2004 e 2005, rodar muito os jogadores devido ao número grande de jogos. Mas sempre com a ideia de ter uma equipe forte e competitiva, atrás do título que é o que pede a história de um clube gigante como o São Paulo - disse o treinador ao site oficial do São Paulo.

CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL O Paulista sub-20 será disputado de forma regional, com os times se enfrentando em turno e returno dentro de cada grupo. O Tricolor está na chave 05 e, além de Audax, medirá forças com São Bento, Grêmio Osasco, Oeste e Sport Club Brasil.