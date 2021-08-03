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futebol

Alex fala sobre estreia do São Paulo no Paulista sub-20: 'Melhor expectativa possível'

Treinador do Tricolor projetou a partida contra o Audax, em Cotia, nesta quarta-feira, às 15h, pela primeira rodada da competição estadual...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:30
Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo estreia no Campeonato Paulista sub-20 nesta quarta-feira (04), às 15h, em Cotia, contra o Audax, Para o técnico do Tricolor, Alex, a expectativa no estadual é a melhor possível, já que o time está confiante devido a grande campanha na temporada. No entanto, para evitar desgaste, Alex deve utilizar vários garotos da categoria sub-17, visto que o Tricolor está focado também na disputa do Campeonato Brasileiro, onde a equipe é líder da competição.
- Nossa expectativa para esse torneio é a melhor possível. Pretendemos usar meninos mais jovens, os nascidos em 2004 e 2005, rodar muito os jogadores devido ao número grande de jogos. Mas sempre com a ideia de ter uma equipe forte e competitiva, atrás do título que é o que pede a história de um clube gigante como o São Paulo - disse o treinador ao site oficial do São Paulo.
CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL O Paulista sub-20 será disputado de forma regional, com os times se enfrentando em turno e returno dentro de cada grupo. O Tricolor está na chave 05 e, além de Audax, medirá forças com São Bento, Grêmio Osasco, Oeste e Sport Club Brasil.
São Paulo x Audax Quarta-feira (04/08)Campeonato Paulista Sub-20 (1ª rodada)15hEstádio Presidente Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP)Transmissão: Paulistão Play e Elevensports.comSem presença de torcida

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