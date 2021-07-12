Alex fala sobre bom momento do time sub-20 do São Paulo: 'Vamos continuar trabalhando forte'

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

Mesmo com a liderança isolada no Brasileirão Sub-20 e um aproveitamento de 100% no início da temporada, o treinador do São Paulo na categoria, Alex, quer ainda mais. O técnico espera ainda mais evolução do time, embora parabenize os foco e a dedicação dos jogadores nestes primeiros jogos.A última partida da equipe foi mais uma vitória, no último sábado (10), diante do Atlético Goianiense, em Goiânia. O treinador se mostrou contente com o placar, mas destacou alguns pontos a serem corrigidos no Tricolor.

- Sabíamos que seria um jogo complicado, embora o adversário não estivesse bem colocado na tabela. Fizemos gol de bola parada e tivemos chance de aumentar o placar, mas oferecemos condições para eles e tivemos um pouco de dificuldades no fim da partida. Tem coisas que precisam ser consertadas, mas o legal é que conseguimos um grande resultado, mesmo com algumas falhas - comentou Alex.

O técnico reconhece que a juventude pode ser um fator para que o time oscile dentro de campo, podendo apresentar, ainda, alguns erros.