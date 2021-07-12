Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alex fala sobre bom momento do time sub-20 do São Paulo: 'Vamos continuar trabalhando forte'
futebol

Alex fala sobre bom momento do time sub-20 do São Paulo: 'Vamos continuar trabalhando forte'

Com 100% de aproveitamento, Tricolor é líder do Brasileirão da categoria, embora o treinado Alex queira desempenhos ainda melhores de sua equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:27

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:27

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
Mesmo com a liderança isolada no Brasileirão Sub-20 e um aproveitamento de 100% no início da temporada, o treinador do São Paulo na categoria, Alex, quer ainda mais. O técnico espera ainda mais evolução do time, embora parabenize os foco e a dedicação dos jogadores nestes primeiros jogos.A última partida da equipe foi mais uma vitória, no último sábado (10), diante do Atlético Goianiense, em Goiânia. O treinador se mostrou contente com o placar, mas destacou alguns pontos a serem corrigidos no Tricolor.
- Sabíamos que seria um jogo complicado, embora o adversário não estivesse bem colocado na tabela. Fizemos gol de bola parada e tivemos chance de aumentar o placar, mas oferecemos condições para eles e tivemos um pouco de dificuldades no fim da partida. Tem coisas que precisam ser consertadas, mas o legal é que conseguimos um grande resultado, mesmo com algumas falhas - comentou Alex.
O técnico reconhece que a juventude pode ser um fator para que o time oscile dentro de campo, podendo apresentar, ainda, alguns erros.
- Dá para entender essas oscilações. São jovens e existe uma ansiedade grande pelo acerto. A equipe está de parabéns pela vitória e pelo bom início de campeonato. Vamos continuar trabalhando forte - explicou.O próximo jogo do São Paulo no sub-20 é na próxima quarta-feira (14), contra o Corinthians, em Cotia, pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. O clássico marca o duelo entre o líder do torneio, com 12 pontos, e o lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados