Alex fala da expectativa de comandar o sub-20 do São Paulo no Morumbi: 'Um palco do futebol'

Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter especial para o treinador Alex, já que esta será a primeira vez dele comandando o time no estádio, já que a equipe costuma mandar seus jogos em Cotia. Alex falou sobre esse momento especial na sua carreira e comentou a expectativa de dirigir o time na beira do campo do Morumbi.

- Morumbi é um palco do futebol. Esse momento é algo especial. O Morumbi é um estádio especial onde já passaram vários nomes jogando e dirigindo. Vivi emoções enormes ali jogando. E vou vivenciar o máximo como treinador. Futebol é sentimento e o de domingo, com certeza, será um enorme sentimento de satisfação por vivenciar isso - disse o técnico ao site do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Alex quer manter a excelente fase do São Paulo na temporada sub-20. Ele já comandou o time em 18 jogos, sendo 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Sob o comando do treinador, o Tricolor fez 45 gols e sofreu 13.