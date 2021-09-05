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Alex fala da expectativa de comandar o sub-20 do São Paulo no Morumbi: 'Um palco do futebol'

Tricolor encara o Ceará, neste domingo, às 15h, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio da equipe principal. Será a primeira vez do treinador comandando a base no Morumbi...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 09:00
Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter especial para o treinador Alex, já que esta será a primeira vez dele comandando o time no estádio, já que a equipe costuma mandar seus jogos em Cotia.  Alex falou sobre esse momento especial na sua carreira e comentou a expectativa de dirigir o time na beira do campo do Morumbi.
- Morumbi é um palco do futebol. Esse momento é algo especial. O Morumbi é um estádio especial onde já passaram vários nomes jogando e dirigindo. Vivi emoções enormes ali jogando. E vou vivenciar o máximo como treinador. Futebol é sentimento e o de domingo, com certeza, será um enorme sentimento de satisfação por vivenciar isso - disse o técnico ao site do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Alex quer manter a excelente fase do São Paulo na temporada sub-20. Ele já comandou o time em 18 jogos, sendo 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Sob o comando do treinador, o Tricolor fez 45 gols e sofreu 13.
A última vez que o sub-20 jogou no estádio em que a equipe principal é quem manda seus jogos foi no dia 3 de novembro de 2019. Na ocasião, o Tricolor foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0.

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