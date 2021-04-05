futebol

Alex explica sua escolha de iniciar a carreira nas categorias de base

O novo treinador do Sub-20 do São Paulo afirmou que pretende ganhar mais segurança na sua nova profissão antes de tentar se aventurar em desafios ainda maiores...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:58

Crédito: Divulgação/São Paulo
O ex-meia Alex foi apresentado, nesta segunda-feira (5), pelo São Paulo como novo treinador da equipe Sub-20. Após ser introduzido pelo presidente, Julio Casares, o técnico passou por uma entrevista coletiva, na qual falou sobre o início de sua trajetória na nova profissão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Com a popularidade e o nível de conhecimento de futebol, além de sua qualidade como jogador, era possível que Alex iniciasse a carreira já no profissional, como outros ex-jogadores antes dele.
Questionado sobre a opção por começas com o futebol de base, no Sub-20, foi feita uma comparação ao ídolo do Tricolor, Rogério Ceni, que iniciou sua trajetória como técnico já no profissional do São Paulo. Alex, porém, explicou que prefere criar maior experiência para tentar outros desafios.
- Se eu for traçar um paralelo com o Rogério, posso traçar com vários outros. Olhando o desenvolvimento do futebol brasileiro, devem ter caído dez treinadores até agora. Hoje mesmo, o Jair Ventura, que era aclamado no Sport há dois meses atrás, foi demitido. Quero ser um treinador consistente e para isso preciso de um mínimo de segurança. Conversei com muita gente e o que mais se aproximou com o que eu penso foi o São Paulo - explicou o novo comandante do Sub-20 do Tricolor.
A resposta do ex-jogador casa com a ideia que Muricy Ramalho tem para o clube, formar não só atletas, mas também treinadores. Começando nas categorias de base e aprendendo habilidades cruciais de sua nova profissão, é esperado que Alex cresça e, em breve, se torne um treinador pronto para atuar no futebol profissional.Ídolo no Coritiba, no Palmeiras, no Cruzeiro e no Fenerbahçe, da Turquia, o ex-meia teve uma carreira marcante como jogador, fazendo com que sua contratação, mesmo que para as categorias de base, chamasse a atenção, contando com apresentação, tour pelo Morumbi e outros procedimentos feitos com os atletas contratados pelo Tricolor.

