Alex elogia vitória do São Paulo na Copinha: 'Espírito muito bom'

O técnico Alex foi só elogios ao São Paulo após a vitória por 5 a 0 diante da Desportiva Perilima-PB, no último sábado, que classificou o Tricolor para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Para o treinador, os seus jogadores tiveram um espírito muito bom e conseguiram apresentar um melhor futebol do que na estreia, quando mesmo jogando mal, o São Paulo bateu o CSE-AL por 2 a 0.
- Vitória boa, espírito muito bom. A gente, tecnicamente, foi melhor do que na primeira partida. Era questão de pensar no que tínhamos feito, ver o que pode melhorar, absorver bem essas correções e levar para o campo - afirmou Alex. O São Paulo venceu a Perilima com gols de Pedrinho, Beraldo, Pablo e João Adriano (duas vezes). O São Paulo encerra a primeira fase contra o São Caetano, na próxima terça-feira, às 19h30. As duas equipes estão classificadas com seis pontos e vão decidir o primeiro lugar do grupo, que hoje está com o Tricolor pelo saldo de gols.