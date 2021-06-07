Alex é inscrito no BID da CBF e já pode comandar o Sub-20 do São Paulo em competições oficiais

Nesta segunda-feira (7), o ex-jogador, agora treinador de futebol, Alex foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto a comandar a equipe Sub-20 do São Paulo em torneios oficiais. O treinador já esteve a frente do time da categoria de base do Tricolor em três amistosos, dos quais venceu dois e empatou um.