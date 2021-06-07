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Alex é inscrito no BID da CBF e já pode comandar o Sub-20 do São Paulo em competições oficiais

O treinador já esteve a frente da equipe em três amistoso, conseguindo duas vitórias e um empate. Em um dos jogos, o Tricolor goleou o Santos por 8 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 20:20

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 20:20

Crédito: Divulgação/São Paulo
Nesta segunda-feira (7), o ex-jogador, agora treinador de futebol, Alex foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto a comandar a equipe Sub-20 do São Paulo em torneios oficiais. O treinador já esteve a frente do time da categoria de base do Tricolor em três amistosos, dos quais venceu dois e empatou um.
Alex enfrentou, pelo São Paulo, a Ponte Preta, a Portuguesa e o Santos. Contra a Ponte, o time saiu com uma vitória e contra a Lusa um empate. Diante do Peixe, mais recentemente, o Tricolor aplicou um 8 a 0.

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