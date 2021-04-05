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Alex é apresentado no São Paulo: 'As ideias se encontraram'

Novo técnico do sub-20 concedeu entrevista coletiva como novo treinador da equipe de base do Tricolor e comentou sobre os motivos que o fizeram escolher o clube...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:58
O ex-jogador Alex foi apresentado nesta segunda-feira como novo técnico da equipe sub-20 do São Paulo. Esta será a primeira experiência dele dirigindo um clube na carreira.
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Com passagens marcantes como jogador por Cruzeiro e Palmeiras, Alex explicou os motivos que o fizeram escolher o São Paulo para iniciar sua trajetória comandando uma equipe. Segundo ele, suas ideias bateram com as da diretoria do Tricolor.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Primeiro, queria agradecer ao São Paulo pela oportunidade, ao presidente, que me recebeu de uma maneira carinhosa, acima do que eu esperava. Quero agradecer também ao Muricy e ao Biazotto. Tivemos uma conversa, e nesse papo, as nossas ideias bateram e rolou uma sinergia. Me sinto preparado, a partir de amanhã estarei 24 horas focado no São Paulo. Estou tranquilo e feliz - afirmou Alex.
O novo treinador do sub-20 do São Paulo também comentou sobre suas ideias de jogo e o que pretende durante seu trabalho nas instalações de Cotia. - Meu trabalho é desenvolver os meninos e entregar eles para o elenco principal. Vou torcer para o São Paulo se dar bem, conseguir bons resultados, porque faço parte disso. Quero ser um treinador consistente e para isso preciso de um mínimo de segurança. Conversei com muita gente e o que mais se aproximou com o que eu penso foi o São Paulo - finalizou.

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