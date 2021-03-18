futebol

Alex deve ser o novo treinador do sub-20 do São Paulo

Negociações estão avançadas; este será o primeiro trabalho do ex-meia com técnico...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:36

Crédito: (Reprodução/ Documentário Alex Câmera 10
O São Paulo está em negociações avançadas para contratar o ex-jogador Alex como treinador para a equipe sub-20 do clube. O ex-meia, que fez história no rival Palmeiras, começaria os trabalhos em abril, com contrato de dois anos, caso as negociações sejam bem-sucedidas, de acordo com informações do Globo Esporte e confirmadas pelo Lance. Ainda de acordo com o Globo Esporte, o Tricolor conversa também com PC de Oliveira para atuar como auxiliar da comissão técnica da categoria, trabalhando ao lado de Alex. PC foi campeão mundial de futsal como técnico da seleção brasileira e treinou a Ferroviária no futebol de campo.
Caso assine com o sub-20 do São Paulo, Alex passaria pela sua primeira experiência como treinador de futebol, carreira que ele nunca escondeu que pretende seguir. Assim, o ex-meia assumiria a vaga deixada por Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro.Curiosamente, um dos maiores lances de Alex, como jogador, foi um gol contra o São Paulo, no Morumbi, quando defendia o Palmeiras, rival do Tricolor. O gol foi marcado em Rogério Ceni, que hoje é treinador de futebol e atual campeão brasileiro pelo Flamengo. Se o acordo for fechado, tanto Alex quanto Ceni terão começado suas carreiras de técnico no São Paulo.
Revelado pelo Coritiba, com passagens vitoriosas pelo Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, o ex-meia voltou para o clube onde iniciou a carreira para se aposentar em 2014. De lá para cá, já atuou nos bastidores do seu primeiro time, já foi comentarista e, agora, planeja iniciar sua carreira como treinador, tendo feito o curso da CBF.

