Alex destaca superação em empate do São Paulo no Brasileiro Sub-20

O sub-20 do São Paulo empatou por 1 a 1 com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, seguindo invicto e líder na competição. O treinador da equipe, Alex, elogiou a superação do Tricolor, que atuou com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo após a expulsão do lateral-direito Anilson. - Saí do jogo feliz mesmo, porque começamos a semana com muitos desfalques e tivemos que imaginar diversas situações diferentes do normal com jogadores do elenco que estavam à disposição. Ainda perdemos um jogador no primeiro tempo, jogamos 65 minutos com um homem a menos mas, mesmo assim, o time atuou bem posicionando, trabalhando bem. Saio bastante satisfeito, molecada está de parabéns - afirmou o comandante, ao site oficial do São Paulo.