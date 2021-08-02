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futebol

Alex destaca superação em empate do São Paulo no Brasileiro Sub-20

Tricolor empatou contra o Internacional com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo após a expulsão do lateral-direito Anilson. Alex destacou empenho do time...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 13:00
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo empatou por 1 a 1 com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, seguindo invicto e líder na competição. O treinador da equipe, Alex, elogiou a superação do Tricolor, que atuou com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo após a expulsão do lateral-direito Anilson. - Saí do jogo feliz mesmo, porque começamos a semana com muitos desfalques e tivemos que imaginar diversas situações diferentes do normal com jogadores do elenco que estavam à disposição. Ainda perdemos um jogador no primeiro tempo, jogamos 65 minutos com um homem a menos mas, mesmo assim, o time atuou bem posicionando, trabalhando bem. Saio bastante satisfeito, molecada está de parabéns - afirmou o comandante, ao site oficial do São Paulo.
Com 23 pontos, o Tricolor é o líder da competição e está invicto no torneio, com sete vitórias e dois empates em nove rodadas. O Tricolor volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No sábado (07), a equipe recebe o Cruzeiro em Cotia, às 16h. Antes, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista em jogo marcado para a quarta-feira (04), às 15h, também em Cotia, contra o Audax.

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