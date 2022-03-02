Alex comanda primeiro treino do sub-20 do São Paulo em reapresentação após a Copinha

A equipe de Alex de Souza voltou a treinar nesta segunda-feira (02), voltando das férias após a disputa pela Copinha. Foi o primeiro treinamento da equipe sub-20 do São Paulo válido por esta temporada 2022.O sub-20 do Tricolor se reapresentou na última semana para passar por alguns exames, e voltaram hoje para as primeiras atividades com bola nos primeiros treinos da temporada pós-Copa São Paulo.