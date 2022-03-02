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Alex comanda primeiro treino do sub-20 do São Paulo em reapresentação após a Copinha

A equipe do sub-20 do Tricolor Paulista voltou a treinar pela primeira vez nesta temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 19:14

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:14

A equipe de Alex de Souza voltou a treinar nesta segunda-feira (02), voltando das férias após a disputa pela Copinha. Foi o primeiro treinamento da equipe sub-20 do São Paulo válido por esta temporada 2022.O sub-20 do Tricolor se reapresentou na última semana para passar por alguns exames, e voltaram hoje para as primeiras atividades com bola nos primeiros treinos da temporada pós-Copa São Paulo.
Antes da atividade em campo, o elenco ouviu uma palestra do técnico Alex no auditório. O primeiro torneio sub-20 deste ano está previsto para abril.
Crédito: Sub-20doSãoPaulosereapresentaapósCopinha(JFDiorio/saopaulofc.net

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