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Alex celebra vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Paulista sub-20: 'Fantástico'

Treinador analisou vitória diante do rival, que fez o Tricolor aumentar a vantagem na liderança do Brasileiro. Foi seu primeiro clássico contra o ex-clube como técnico...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 14:00

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:00

Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc
O São Paulo venceu o Palmeiras por 4 a 2, na última segunda-feira (23), em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. A vitória foi bastante comemorada pelo técnico Alex, que analisou o confronto e elogiou os seus jogadores, principalmente pela atuação na primeira etapa. O jogo foi fantástico. Fizemos um jogo maravilhoso no primeiro tempo, vencemos por 4 a 0 e poderia até ter sido mais. No segundo tempo, acredito que a arbitragem tirou a estabilidade da equipe com a marcação da penalidade - afirmou Alex, ao site oficial do São Paulo.
O treinador também analisou a segunda etapa da equipe, onde, após ter um jogador expulso, levou dois gols do rival, mas soube controlar a partida.
VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO- Tivemos alguns contra-ataques que poderiam ter sido melhores aproveitados. O Palmeiras apertou um pouco, mas estamos de parabéns por tudo que fizemos na partida - finalizou o treinador.
O LANCE! mostrou que essa vitória como treinador do sub-20 do São Paulo fez Alex ter números positivos contra o Palmeiras, tanto como jogador quanto como técnico. São cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas.
Com o resultado, o Tricolor se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 29 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Grêmio, domingo (29), às 16h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

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