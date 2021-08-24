Alex celebra vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Paulista sub-20: 'Fantástico'

Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc

O São Paulo venceu o Palmeiras por 4 a 2, na última segunda-feira (23), em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. A vitória foi bastante comemorada pelo técnico Alex, que analisou o confronto e elogiou os seus jogadores, principalmente pela atuação na primeira etapa. O jogo foi fantástico. Fizemos um jogo maravilhoso no primeiro tempo, vencemos por 4 a 0 e poderia até ter sido mais. No segundo tempo, acredito que a arbitragem tirou a estabilidade da equipe com a marcação da penalidade - afirmou Alex, ao site oficial do São Paulo.

O treinador também analisou a segunda etapa da equipe, onde, após ter um jogador expulso, levou dois gols do rival, mas soube controlar a partida.

VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO- Tivemos alguns contra-ataques que poderiam ter sido melhores aproveitados. O Palmeiras apertou um pouco, mas estamos de parabéns por tudo que fizemos na partida - finalizou o treinador.

O LANCE! mostrou que essa vitória como treinador do sub-20 do São Paulo fez Alex ter números positivos contra o Palmeiras, tanto como jogador quanto como técnico. São cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas.