Alex celebra sucesso em rotação do elenco do São Paulo na Copinha: 'Preciso de todos'

O São Paulo venceu os três primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e com direito a mudanças na equipe. Na terça-feira, contra o São Caetano, o técnico Alex escalou uma equipe diferente dos dois primeiros jogos e comemorou o fato do time ter se saído bem e continuado com 100% de aproveitamento.No total, o treinador fez cinco alterações em relação ao segundo jogo, quando o Tricolor venceu por 5 a 0 a Perilima. Saíram: Beraldo, Patryck, Pablo, Pedrinho e Caio e entraram, respectivamente, Guilherme, Petri, Negrucci, Rodriguinho e Cauê.

- Temos um grupo de 30 jogadores e tivemos a oportunidade de todos jogarem. Isso é importante, porque dá ritmo de jogo e deixa todos prontos para quando a gente precisar contar com eles - disse Alex.Dos 30 inscritos, apenas cinco jogadores não atuaram na primeira fase da Copinha. Os goleiros Leandro e Rokenedy; o lateral Moreira (se recupera de Covid-19), o meia Talles Costa (está com o time principal) e o lateral Kayque Ryann (se recupera de dores musculares).

- Iniciamos a competição jogando mal e vencemos. Depois, goleamos e jogando bem. E contra o São Caetano, tivemos que virar um jogo em que fomos melhores. Tudo isso vale para a experiência dos meninos - comentou o treinador tricolor.

Nesta quinta-feira (13), o São Paulo enfrentará o São Bernardo, às 21h45, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.