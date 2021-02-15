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futebol

Alex Brilhante vive grande fase na Suécia

Meia iniciou a carreira no Paraná, mas auge está sendo na europa
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 01:43

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 01:43

Crédito: Divulgação
O sonho de diversos brasileiros é ser jogador de futebol. Assim como a imensa maioria, Alex Brilhante, encontrou muitas dificuldades até conseguir se estabilizar na profissão. Mudança de diretoria, dispensa, outra cultura, distância da família e desacreditado, foram alguns dos muitos problemas que o jogador encontrou.Porém, o meia conheceu André Jacques, empresário e dono da Nordic Academy. A partir desse período, segundo o atleta, sua carreira mudou para melhor. Alex ainda comentou como foi sua adaptação no exterior:
- Ele é uma pessoa de caráter e verdadeiro, foi aí que tive a grande oportunidade da minha vida para conseguir realizar meu sonho de jogar na Europa. Cheguei na Suécia, que é um país maravilhoso de se viver, outra cultura muito frio, mas o futebol deles é muito diferente do Brasil, é muita força, bolas alçadas na área. -
- Para se adaptar no começo, foi um pouco difícil, o idioma é bastante complicado e já cheguei a treinar na neve com dez graus negativo. O lado bom é que todos os clubes gostam de brasileiros e são respeitosos, isso ajudou muito em todos os clubes que passei, me sentia bem pra fazer o que eu mais amo - ponderou.O primeiro clube que Alex Brilhante defendeu foi IFK Kumla e conseguiu ser o artilheiro da equipe em 2017. No ano seguinte, reforçou o Örebro Syrianska, onde continuou se destacando nas partidas. Em 2019, foi quando surgiu a grande oportunidade de reforçar o IFK Värnamo, um clube de grande expressão. Na ocasião, foram nove gols e quatro assistência. Fui artilheiro de novo e fiquei bem conhecido no país”, afirmou.
Alex Brilhante atualmente defende o IFK Luleå e chegou no clube em setembro do ano passado. O meia ganhou destaque na Europa, adquirindo números expressivos com gols, assistências e sequência nos times que passou como titular.

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