Alex Brasil valoriza elenco do Paraná pelo bom momento na Série B

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Com três vitórias conquistadas nas últimas quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná se consolidou no G-4 da competição e vem confirmando ser um forte candidato ao acesso para a Série A de 2021. No clube desde agosto do ano passado, o executivo de futebol Alex Brasil enalteceu o bom trabalho que vem sendo desenvolvido no dia a dia.

-O comprometimento dos atletas com a instituição tem sido exemplar. É algo que nós sempre procuramos passar a eles e também aos membros da comissão técnica. Isso vem se refletindo nos jogos e os bons resultados começaram a aparecer por méritos de todos. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas estamos nos fortalecendo cada vez mais para superar os obstáculos que vamos enfrentar.

Na vice-liderança da Série B, o Paraná tem 20 pontos conquistados em 10 rodadas. Está apenas um ponto atrás do líder Cuiabá. O próximo adversário da equipe será o Brasil de Pelotas, no próximo sábado, fora de casa. Apesar do bom momento, Alex Brasil lembrou as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, principalmente com relação aos efeitos da pandemia do coronavírus.