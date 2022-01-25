Alex avalia primeiro ano como treinador da base no São Paulo; veja os números do período

O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, fez um balanço da sua primeira temporada na função. Para o treinador, foi um ano satisfatório, em que ele conseguiu levar a equipe até a final do Campeonato Brasileiro da categoria e à semifinal da Copinha. - A gente tem que entender que é futebol de formação. Enquanto formação, entregamos o que o clube necessita, o que o clube pede. Saio muito satisfeito com o meu trabalho. É óbvio que você sempre quer vencer, mas tenho na minha cabeça que é futebol de formação - afirmou Alex à 'SPFCTV'.

Ex-meia, Alex sabe que o processo de formação dos jovens entre 17 e 20 anos, faixa etária do time que ele comanda no São Paulo, exige cuidados e atenção. Para ele, a principal função é preparar o jogador para o elenco profissional. - No futebol de formação temos que vivenciar algumas coisas. Fizemos uma boa Copa São Paulo, fomos eliminados em um jogo que dominamos as ações. Agora é uma análise da diretoria, do time de cima, para ver se algum jogador cabe a eles. Se não, é descansar nas férias e pensar em 2022 - finalizou.

Nesta temporada, Alex comandou o sub-20 do São Paulo em 48 jogos, com 29 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil. Já no Brasileiro, perdeu a final para o Internacional e na Copinha foi desclassificado pelo Palmeiras também na semifinal.