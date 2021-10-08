Alex avalia desempenho do São Paulo na primeira fase do Paulista Sub-20 e projeta novos desafios

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Com o final da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, o treinador do São Paulo, Alex, avaliou o desempenho da equipe que, aos seus olhos, foi bem na competição. Além dos bons números, o técnico julgou positiva a possibilidade de dar oportunidades a outros jogadores. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Durante as primeira dez partidas do campeonato, Alex conseguiu rodar o elenco e testar o máximo de jogadores. O treinador se mostrou satisfeito com as oportunidades dadas aos jovens.

- Estou contente porque todo mundo jogou, todo mundo teve oportunidade em campo, porque é o campo que mostra. Nesse sentido, eu saio feliz - avaliou o técnico do sub-20.

Os resultados foram satisfatórios. Com a rotação de elenco, o São Paulo saiu do grupo com 25 pontos conquistados, com oito vitórias, um empate e uma derrota no torneio. Alex se mostrou contente com os números, mas ainda vê possibilidade para progredir no desempenho.

- Em relação aos resultados está sendo legal, e relacionado ao desempenho ainda temos muito a evoluir. Temos apenas seis meses de trabalho. É satisfatório pelo que a gente vem conquistando - comentou o técnico.Classificado no Paulista e no Brasileirão, o Sub-20 tem pela frente as próximas fases dos campeonatos. Segundo Alex, as dinâmicas das etapas que estão por vir são diferentes, com novos desafios em cada torneio.