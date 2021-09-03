Alex assiste jogo-treino do São Paulo contra o São Bernardo para observar os jogadores da base

Nesta sexta-feira (3), o São Paulo empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, em jogo-treino disputado no CT da Barra Funda. Durante a partida, o treinador do sub-20, Alex de Souza, ficou nas arquibancadas, acompanhando o desempenho de jogadores da base que entraram em campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Os jogadores que devem ter recebido atenção especial de Alex foram os atletas do sub-20 que entraram em campo: zagueiro Beraldo, o lateral-esquerdo Patryck e o volante Léo Silva. Testados por Crespo, os três participaram de uma partida onde muitos dos jogadores que não vem recebendo chances entraram em campo. O gol do São Paulo no empate por 1 a 1 foi marcado por Galeano, jovem atacante que vem de algumas partidas no banco de reservas.O jogo-treino foi a última atividade do elenco profissional do Tricolor na semana. Os jogadores receberão folga no sábado e no domingo e se reapresentarão na próxima segunda-feira (6) para dar sequências às preparações para a volta aos jogos.