Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alex anuncia o início de sua carreira de treinador no Sub-20 do São Paulo

Em suas redes sociais, o ex-meia divulgou o começo de seu contrato, citando uma coincidência com a data do início de sua carreira como atleta profissional de futebol...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 15:21
Crédito: (Reprodução/ Documentário Alex Câmera 10
O ex-meia Alex anunciou, nesta sexta-feira (2), o início de sua carreira como treinador comandando o time Sub-20 do São Paulo. Em suas redes sociais, o novo técnico comemorou o início de sua nova trajetória e relembrou que, nessa mesma data, há 26 anos, iniciava sua carreira de jogador de futebol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Em seu Twitter, Alex publicou uma foto do início de sua carreira junto da foto de uma bandeira do São Paulo, seu primeiro clube como treinador. No texto, o ex-atleta fez menção à coincidência das datas, marcando dois inícios importantes de sua vida no futebol.
- Dia 2 de abril de 1995 (02/04/95 na publicação) fazia meu primeiro jogo como profissional de futebol (utilizou um emoji de bola). Dia 2 de abril de 2021 (02/04/21 na publicação) começa meu contrato com o @SaoPauloFC - apontou o novo comandante do Sub-20 do Tricolor.
Em sequência, Alex afirmou que, mesmo sendo um cargo diferente, a emoção é a mesma.
- Treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora que é apaixonada por futebol (utilizou um emoji de bola). Função nova, mas a mesma paixão. Que seja prazeroso como sempre foi - concluiu o ex-atleta.O anúncio oficial do clube ainda não foi feito, mas o novo treinador das categorias de base do São Paulo se adiantou em anunciar o início de seu contrato com o clube.
A contratação do ex-meia, com passagens históricas pelo Palmeiras, rival do São Paulo, Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe, da Turquia, é fruto do planejamento do coordenador de futebol do clube, o ex-treinador Muricy Ramalho, que deseja formar treinadores no clube.
O Sub-20, categoria que será treinada por Alex, participou dos treinamentos do elenco profissional do São Paulo nesta sexta-feira (2).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados