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Alex analisa vitória do sub-20 do São Paulo fora de casa: 'Espetacular'

Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, Tricolor conseguiu superar o Fortaleza e segue líder do Campeonato Brasileiro. Treinador destacou dedicação e entrega da equipe...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 16:00
Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo segue firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro da categoria. Depois da vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, fora de casa, o técnico Alex elogiou a atuação da equipe, que ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão do goleiro Felipe. - Espetacular vitória. A meninada está de parabéns pelo que foi feito hoje, estamos muito felizes com a dedicação e com a entrega em busca desse resultado importante na competição - vibrou Alex, em entrevista ao site oficial do São Paulo.
O gol são-paulino foi marcado pelo volante Léo, que aproveitou a falha na saída de bola do Fortaleza para finalizar. Um dos atletas que subiram recentemente da equipe Sub-17, com 18 anos, tem ganhado espaço no meio de campo e marcou o terceiro gol dele nesse Brasileirão. Ele comemorou o tento marcado.
VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORES- Estou muito feliz por ter ajudado a equipe com esse gol mas, principalmente, pelo grande resultado que alcançamos mesmo com as dificuldades que tivemos nessa partida. Já tinha tido uma chance no primeiro tempo que acabei não fazendo, mas pude me recuperar com o gol e isso me deixa ainda mais contente - disse o jogador.
O São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro apenas na próxima segunda-feira (23), em clássico importante. Os são-paulinos recebem o Palmeiras em Cotia, no confronto do líder com o vice-líder da competição.

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