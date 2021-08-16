Alex analisa vitória do sub-20 do São Paulo fora de casa: 'Espetacular'

Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo segue firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro da categoria. Depois da vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, fora de casa, o técnico Alex elogiou a atuação da equipe, que ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão do goleiro Felipe. - Espetacular vitória. A meninada está de parabéns pelo que foi feito hoje, estamos muito felizes com a dedicação e com a entrega em busca desse resultado importante na competição - vibrou Alex, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

O gol são-paulino foi marcado pelo volante Léo, que aproveitou a falha na saída de bola do Fortaleza para finalizar. Um dos atletas que subiram recentemente da equipe Sub-17, com 18 anos, tem ganhado espaço no meio de campo e marcou o terceiro gol dele nesse Brasileirão. Ele comemorou o tento marcado.

VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORES- Estou muito feliz por ter ajudado a equipe com esse gol mas, principalmente, pelo grande resultado que alcançamos mesmo com as dificuldades que tivemos nessa partida. Já tinha tido uma chance no primeiro tempo que acabei não fazendo, mas pude me recuperar com o gol e isso me deixa ainda mais contente - disse o jogador.