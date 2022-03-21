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futebol

Alex analisa pré-temporada no sub-20 do São Paulo: 'Time tem qualidade'

Treinador da equipe de base comentou período antes da disputa do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 15:59

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:59

A equipe sub-20 do São Paulo vem se preparando para o começo da temporada, que se inicia em abril, com a disputa do Campeonato Brasileiro. O técnico Alex, que vai para sua segunda temporada no comando da equipe, analisou como estão os dias de treinamentos em Cotia. - O elenco é um pouco diferente. São jogadores mais jovens. A maioria nasceu em 2004, então é importante ter o entendimento de que há uma diferença física, mas estamos no início e dá para trabalhar bem com isso. O time tem qualidade e eles estão entendendo que precisam trabalhar forte, como era o time passado - disse o treinador.
Nesta pré-temporada, o São Paulo realizou dois jogos-treinos e venceu os times do Santo André (5 a 1) e Ecus Suzano (5 a 1). Para Alex, os treinamentos e os testes contra adversários servem para ele avaliar melhor o elenco, que será bem diferente do que teve até a Copa São Paulo.- Acredito que possamos ter um ano bom, como foi o ano passado. Estamos criando um ambiente e um comportamento muito bom, que a gente busca desde o início do nosso trabalho no clube - finalizou Alex.
O elenco Sub-20 se prepara para a disputa do Campeonato Paulista – ainda sem data definida para iniciar - e Campeonato Brasileiro – que começa dia 24 de abril. Os comandados de Alex passarão por mais um teste no próximo sábado, dia 26, contra o Corinthians, em Cotia.
Crédito: Alexanalisoupré-temporadadosub-20doSãoPaulo(Foto:JFDiorio/Saopaulofc.net

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