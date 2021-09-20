Alex analisa derrota do sub-20 do São Paulo: 'Seguimos aprendendo'

O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, comentou a derrota da equipe para o Botafogo, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, de virada e sofrendo o gol nos acréscimos. Para o treinador, o jogo pode servir de aprendizado para o restante da temporada, tanto para ele quanto para o elenco.
- Bola ensinando mais uma vez. Como estou começando, cada jogo é um show de ensinamentos. Saímos 2 a 0 e no final acabamos tomando a virada. Seguimos aprendendo e em busca da classificação - escreveu Alex. Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 30 pontos e na terceira colocação. A equipe está próxima de garantir a classificação entre os oito primeiros.
O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Oeste, às 15h, em Cotia, pelo Campeonato Paulista. No Brasileiro, o São Paulo visita o Atlético-MG na segunda-feira (27), às 16h15, em Belo Horizonte.