Alex admite partida ruim do São Paulo na Copinha, mas destaca: 'Estreia é complicada'

O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, admitiu que o Tricolor não jogou bem na vitória por 2 a 0 sobre o CSE-AL, na estreia da Copa São Paulo de Juniores, em São Caetano do Sul. Para o treinador, a ansiedade pela estreia pode ter atrapalhado. - Vale pelo resultado, mas não jogamos bem, no primeiro tempo principalmente. No segundo melhorou um pouquinho, mas nada que fizesse diferença grande. Estreia é sempre complicada, tem a tensão natural. São todos meninos, muitos tendo a primeira experiência de jogar com público. É uma situação que cada um enfrenta da sua forma, mas não fizemos bom jogo - afirmou Alex, que fez a sua estreia como treinador na competição.
A equipe construiu a vitória com gols de Pedrinho e Vitinho, ambos realizados na bola parada. O meia bateu pênalti e abriu o placar, enquanto o atacante marcou um belo gol de falta para fechar o marcador. O São Paulo está na liderança do Grupo 21 com os mesmos três pontos do São Caetano, mas com vantagem no saldo de gols, já que o Azulão bateu o Perilima por 2 a 1. O próximo jogo do Tricolor é diante do Perilima, neste sábado, às 21h30, também no Anacleto Campanella.