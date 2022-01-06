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Alex admite partida ruim do São Paulo na Copinha, mas destaca: 'Estreia é complicada'

Técnico do Tricolor avaliou desempenho do time na vitória por 2 a 0 sobre o CSE-AL, em São Caetano do Sul. Agora, São Paulo joga no sábado diante do Perilima, às 21h30...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 12:04

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:04

O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, admitiu que o Tricolor não jogou bem na vitória por 2 a 0 sobre o CSE-AL, na estreia da Copa São Paulo de Juniores, em São Caetano do Sul. Para o treinador, a ansiedade pela estreia pode ter atrapalhado. - Vale pelo resultado, mas não jogamos bem, no primeiro tempo principalmente. No segundo melhorou um pouquinho, mas nada que fizesse diferença grande. Estreia é sempre complicada, tem a tensão natural. São todos meninos, muitos tendo a primeira experiência de jogar com público. É uma situação que cada um enfrenta da sua forma, mas não fizemos bom jogo - afirmou Alex, que fez a sua estreia como treinador na competição.
A equipe construiu a vitória com gols de Pedrinho e Vitinho, ambos realizados na bola parada. O meia bateu pênalti e abriu o placar, enquanto o atacante marcou um belo gol de falta para fechar o marcador. O São Paulo está na liderança do Grupo 21 com os mesmos três pontos do São Caetano, mas com vantagem no saldo de gols, já que o Azulão bateu o Perilima por 2 a 1. O próximo jogo do Tricolor é diante do Perilima, neste sábado, às 21h30, também no Anacleto Campanella.
Crédito: AlexanalisouaestreiadoSãoPaulonaCopinha(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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