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futebol

Alessandro vibra com gol contra Avai e projeta próxima rodada da Copa SC

Atacante do Marcílio Dias abriu o placar na vitória sobre o Leão da Ilha, por 2 a 0, na Ressacada, pela estreia do torneio estadual. Próximo duelo será contra o Figueirense...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 11:44

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:44

Crédito: Alessandro marcou o primeiro gol do Marcílio Dias na Copa Santa Catarina (Bruno Golembiewski
O atacante Alessandro foi um dos destaques da vitória do Marcílio Dias sobre o Avai, por 2 a 0, no último domingo, na Ressacada, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina. O atleta marcou o primeiro gol da equipe catarinense na competição.
A estreia com o pé direito traz alguns pontos positivos, segundo Alessandro.
"Significa muito para o restante da competição. Sabemos que a vitória nos dá tranquilidade para trabalhar e ficar confiante. Estou feliz pelo gol e pela vitória. Muito motivado", vibrou o jogador, antes de citar o foco para evoluir nos próximos jogos."Sabemos que sempre dá para melhorar. Nunca estamos bom o suficiente, todo o grupo sabe a importância dessa Copa e vamos seguir trabalhando para seguir na crescente e evoluindo porque nada supera o trabalho", acrescentou Alessandro.
O próximo adversário do Marcílio Dias será o Figueirense, nesta quarta-feira, às 15h, no Gigantão das Avenidas, pela segunda rodada da Copa SC. O adversário também venceu na estreia.
Alessandro projetou o duelo e afirmou que a torcida a favor pode ser o diferencial para conquistar mais um triunfo.
"Vai ser um bom jogo e teremos um fator importante ao nosso favor que é a torcida. Estamos felizes e contente por esse reencontro e vamos jogar tudo para vencer essa partida", analisou.

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