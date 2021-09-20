Alessandro vibra com gol contra Avai e projeta próxima rodada da Copa SC

Crédito: Alessandro marcou o primeiro gol do Marcílio Dias na Copa Santa Catarina (Bruno Golembiewski

O atacante Alessandro foi um dos destaques da vitória do Marcílio Dias sobre o Avai, por 2 a 0, no último domingo, na Ressacada, pela primeira rodada da Copa Santa Catarina. O atleta marcou o primeiro gol da equipe catarinense na competição.

A estreia com o pé direito traz alguns pontos positivos, segundo Alessandro.

"Significa muito para o restante da competição. Sabemos que a vitória nos dá tranquilidade para trabalhar e ficar confiante. Estou feliz pelo gol e pela vitória. Muito motivado", vibrou o jogador, antes de citar o foco para evoluir nos próximos jogos."Sabemos que sempre dá para melhorar. Nunca estamos bom o suficiente, todo o grupo sabe a importância dessa Copa e vamos seguir trabalhando para seguir na crescente e evoluindo porque nada supera o trabalho", acrescentou Alessandro.

O próximo adversário do Marcílio Dias será o Figueirense, nesta quarta-feira, às 15h, no Gigantão das Avenidas, pela segunda rodada da Copa SC. O adversário também venceu na estreia.

Alessandro projetou o duelo e afirmou que a torcida a favor pode ser o diferencial para conquistar mais um triunfo.