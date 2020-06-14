Alemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodada

No encerramento da 31ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 recebeu o Bayer Leverkusen na Veltins Arena, na cidade de Gelsenkirchen, e as equipes empataram em 1 a 1. O capitão Caligiuri marcou de pênalti para os donos da casa e Juan Miranda, contra, empatou a partida.
FIM DA SECAO Schalke 04 abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do germano-italiano Daniel Caligiuri. O capitão bateu no meio e marcou o primeiro gol da partida. Caligiuri não balançava as redes pelo Campeonato Alemão há sete meses, desde novembro.
NÃO FOI, MAS VALEUO empate do Bayer Leverkusen saiu na parte final do jogo, aos 35 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo brasileiro Wendell foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola estava sobrando livre para o meia Paulinho, ex-Vasco, que havia entrado há pouco, mas na hora da finalização o lateral-esquerdo do Schalke Juan Miranda chegou de carrinho e marcou contra.
CRISE QUE NÃO ACABAO Schalke 04 alcançou a marca de 13 jogos consecutivos sem saber o que é vitória. A última vez que os Azuis Reais venceram uma partida foi no dia 17 de janeiro, sobre o Borussia Mönchengladbach.
PONTO VALIOSOO empate rendeu ao Bayer Leverkusen a quarta colocação na tabela. Graças à derrota do Borussia Mönchengladbach ontem para o Bayern de Munique, os Leões chegaram aos 57 pontos, entraram no G-4, e hoje estariam classificados para a Liga dos Campeões.