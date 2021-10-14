Alemão exalta o sistema defensivo do Avaí

Melhor defesa da Série B, o Avaí sabe que a briga pelo acesso passa muito pelo sistema de marcação e a meta do técnico Claudinei Oliveira é manter o bom padrão nas rodadas finais.
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Quem está satisfeito com o jogo coletivo é o zagueiro Alemão, que exalta os seus companheiros.
‘A nossa equipe vem mostrando que é muito forte na marcação lá em cima, isso nos ajuda bastante porque a gente consegue subir a linha, diminuir o campo, é muito do nosso estilo de jogo que conseguimos encaixar e viemos sendo fortes’, disse o atleta.
No fim de semana, o Leão volta a campo para encarar o Confiança e a expectativa é que o gol seja protegido novamente.