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futebol

Alemão exalta o sistema defensivo do Avaí

Leão tem uma das defesas mais sólidas na briga pela volta à elite do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 19:49

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:49

Crédito: Alemão é um dos bons valores do Avaí (Leandro Boeira/Avaí
Melhor defesa da Série B, o Avaí sabe que a briga pelo acesso passa muito pelo sistema de marcação e a meta do técnico Claudinei Oliveira é manter o bom padrão nas rodadas finais.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Quem está satisfeito com o jogo coletivo é o zagueiro Alemão, que exalta os seus companheiros.
‘A nossa equipe vem mostrando que é muito forte na marcação lá em cima, isso nos ajuda bastante porque a gente consegue subir a linha, diminuir o campo, é muito do nosso estilo de jogo que conseguimos encaixar e viemos sendo fortes’, disse o atleta.
No fim de semana, o Leão volta a campo para encarar o Confiança e a expectativa é que o gol seja protegido novamente.

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